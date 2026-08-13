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Sakarya
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1 çocuk öldü, 4 yaralı / Ek fotoğraflar
Avrupa Gazete
Editör
13.08.2026 - 13:00
Yayınlanma
13.08.2026 - 13:10
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