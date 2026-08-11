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Osmaniye
Dere yatağına devrilen traktördeki çift, yaşamını yitirdi / Ek fotoğraf
Avrupa Gazete
Editör
11.08.2026 - 08:52
Yayınlanma
11.08.2026 - 09:00
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Kaynak:
DHA
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