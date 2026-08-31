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Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. A.B. yönetimindeki 06 DHF 684 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necip Kızıldemir'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kızıldemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kızıldemir'in cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Seyfettin EKEN- Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmek isteyen Necip Kızıldemir'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü A.B., tutuklandı.

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