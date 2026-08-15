ANKARA, (DHA) - UFUK Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, 'Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi (ESWT) ürolojide belirli hastalıklarda cerrahi dışı bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilebiliyor. Her seans ortalama 10-20 dakika sürerken, uygulama sonrasında günlük yaşama dönüş genellikle mümkündür' dedi.

Yöntemin damarsal kökenli sertleşme sorunlarının yanı sıra bazı hastalarda radikal prostat cerrahisi sonrası gelişen durumlar, Peyronie hastalığı ve kronik prostatitile ilişkili bazı klinik tablolarda değerlendirilebildiğini belirten Prof. Dr. Haliloğlu, ESWT'ye ilişkin bilgi verdi.

ESWT'nin ürolojide belirli endikasyonlarda kullanılan yöntemlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Haliloğlu, 'ESWT, vücut dışından uygulanan düşük yoğunluklu akustik şok dalgalarının hedef dokuya odaklanması esasına dayanan non-invaziv bir uygulamadır. ESWT, uygun hastalarda hekim değerlendirmesi doğrultusunda uygulanabilen yöntemlerden biri olarak değerlendirilmektedir' diye konuştu.

'BİYOLOJİK YANITLARIN TETİKLENMESİNE KATKI SAĞLAYABİLİR'

Şok dalgalarının hedef dokudaki etkilerine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Haliloğlu, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

'Şok dalgaları, uygulanan dokuda kontrollü mikro uyarılar oluşturarak doku düzeyinde biyolojik yanıtların tetiklenmesine katkı sağlayabilir. Bu süreçte; doku perfüzyonunun desteklenmesi, neovaskülarizasyon süreçlerinin uyarılması ve hücresel yenilenme mekanizmalarının aktive edilmesine yönelik etkiler bilimsel çalışmalar kapsamında değerlendirilmektedir.'

'HER SEANS ORTALAMA 10-20 DAKİKA SÜRÜYOR'

ESWT'nin poliklinik koşullarında uygulanabildiğini kaydeden Prof. Dr. Haliloğlu, tedavi sürecini şöyle anlattı:

'Uygulama, poliklinik koşullarında özel bir cihaz ve aplikatör aracılığıyla hedeflenen anatomik bölgelere gerçekleştirilir. Tedavi süreci seanslar halinde planlanmakta olup, her seans ortalama 10-20 dakika sürmektedir. İşlem sırasında hastalar hafif düzeyde titreşim veya karıncalanma hissi tarif edebilmekte, belirgin bir ağrı veya rahatsızlık hissi beklenmemektedir. Uygulama sonrasında günlük yaşama dönüş genellikle mümkündür.'

'FARKLI ÜROLOJİK KLİNİK TABLOLARDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

ESWT'nin ürolojideki kullanım alanlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Haliloğlu, 'ESWT, damarsal kökenli sertleşme sorunlarının yanı sıra, bazı hastalarda radikal prostat cerrahisi sonrası gelişen durumlar, Peyroniehastalığı ve kronik prostatit ile ilişkili bazı klinik tablolar kapsamında, hekim değerlendirmesi doğrultusunda tedavi seçenekleri arasında yer alabilir' ifadelerini kullandı.

'TEDAVİ PLANI HASTANIN KLİNİK DURUMUNA GÖRE BELİRLENİR'

ESWT uygulamasında hasta değerlendirmesinin önem taşıdığını aktaran Prof. Dr. Haliloğlu, uygulama kararı ve tedavi sürecinin kişiye göre planlandığının altını çizerek, 'Uygulama kararı, seans sayısı ve tedavi planı hastanın klinik durumu, eşlik eden hastalıkları ve hekim değerlendirmesi ile belirlenir. Her cerrahi veya girişimsel işlemde sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İşlem öncesinde hekiminizden detaylı görüş almanız önerilir' dedi.