Ercan KOLKU/ EMET(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde tarlada çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektar orman zarar gördü.

Emet ilçesine bağlı Köprücek köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakınındaki ormana sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesinin yanı sıra yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle alevlerin daha geniş bir alana yayılması önlendi ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yaklaşık 2 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)