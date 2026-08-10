İSTANBUL, (DHA)- WHİTEBIT TR, yeni etkinliği Kripto Karnavalı'nı duyurdu. Kampanya kapsamında kullanıcıların, WhiteBIT TR platformunda gerçekleştirecekleri çeşitli görevler karşılığında puan kazanarak kripto varlık kuponlarından oyun konsollarına, oyun kodlarından teknoloji ürünlerine uzanan farklı hediyelere ulaşabildiği kaydedildi.

Kripto Karnavalı etkinliğinde 18 yaşını doldurmuş, WhiteBIT TR'ye kayıt olan ve kimlik doğrulama (KYC) süreçlerini tamamlayan her kullanıcı, 3 puanla yarışa başlıyor. Ayrıca mevcut kullanıcılar; platforma varlık yatırma, USD₮,veya XAU₮ cinsinden yapacakları alım satım ve Kripto Dönüştürücü işlemleri ile günlük giriş gibi görevleri tamamlayarak puan kazanabiliyor. Biriken puanlar, BTC, USD₮ XAU₮ ve WBT cinsinden kripto varlık kuponlarına dönüştürülebiliyor.

Öte yandan kullanıcıların, puanlarını GTA VI ön sipariş kodu, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro gibi hediyeler için kullanılabileceği kaydedildi. Kampanya sonunda liderlik tablosunda ilk beşte yer alan kullanıcılar ise iPhone 17 Pro Max, MacBook Air M5, iPad Air, MacBook Neo ve AirPods Pro 3 kazanma fırsatı elde ediyor.

'KULLANICI DENEYİMİNİ FARKLI AVANTAJLARLA DESTEKLİYORUZ'

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, 'WhiteBIT TR olarak kullanıcılarımızın finansal deneyimlerini ayrıcalıklı hissettiren farklı avantajlarla desteklemeye odaklanıyoruz. Kripto Karnavalı, kullanıcılarımızın WhiteBIT TR'nin sunduğu farklı özellikleri deneyimlemelerini teşvik ederken aynı zamanda adil bir sistemle çeşitli hediyelere ulaşmalarını sağlıyor. WhiteBIT TR'de yapılan her işlem; GTA VI gibi popüler bir oyun için sunulan ön sipariş kodlarından Apple ürünlerine uzanan kapsamlı bir hediye seçkisine giden yolu inşa ediyor' dedi.

Hediyelerin sınırlı sayıda olduğuna dikkat çeken Turan, kampanyaya ilişkin katılım koşullarına ve tüm diğer detaylara WhiteBIT TR Kripto Karnavalı kampanya sayfasından ulaşılabildiğini hatırlattı.

'UZUN SOLUKLU KATKI VİZYONUYLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

WhiteBIT'i de bünyesinde bulunduran W Group'un Türkiye pazarında uzun soluklu hedefleri olduğunu ifade eden WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Turan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

'WhiteBIT, Türkiye'yi daima genç ve teknolojiye yatkın kullanıcı profili, yüksek kripto adaptasyonu ve güçlü regülatif altyapısıyla tanımlıyor. WhiteBIT TR olarak, WhiteBIT'in Türkiye'ye atfettiği 'kripto varlık ekosisteminin en önemli pazarlarından biri' anlayışını geliştirmeye odaklanıyoruz. WhiteBIT'in küresel teknoloji altyapısını ve uluslararası deneyimini Türkiye'deki kullanıcılarımızla buluştururken, ülkemizin blokzincir inovasyonunda bölgesel bir merkez olma potansiyeline katkı sunma hedefiyle hareket ediyoruz.

'Bu doğrultuda kullanıcı deneyimine geliştiren teknolojilere yatırım yapmayı, küresel ölçekte yürütülen Juventus ve Barcelona gibi vizyoner iş birliklerinin olanaklarını iç pazara taşımayı, finansal deneyimleri oyunlaştırılmış teşvik mekanizmalarıyla birlikte sunmayı önceliklendiriyoruz. Öte yandan WhiteBIT TR'de tamamlanan her kimlik doğrulama işlemi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle bağışa dönüşüyor. Böylece sosyal fayda ve teknoloji kesişiminde de uzun soluklu katkılar için çalışmayı sürdürüyoruz.'