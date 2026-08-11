İSTANBUL, (DHA)- TEKNOPARK İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren 600'ün üzerinde Ar-Ge firması ve girişimcinin performansı, 'Firma Karnesi' uygulamasıyla yıl boyunca takip ediliyor. Bu kapsamda istihdam, patent, proje geliştirme, ticarileşme ve ihracat gibi alanlarda değerlendirilen firmalardan başarılı olanlara toplam 13 milyon TL'ye yakın teşvik sağlanacağı bildirildi. Firmalar, 14 Ağustos'ta düzenlenecek Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri'nde ödüllendirilecek.

Teknopark İstanbul tarafından uygulanan 'Firma Karnesi' ile bünyedeki Ar-Ge firmaları ve girişimcilerin yıl içerisindeki gelişimleri takip ediliyor. Firmaların insan kaynağı, patent, proje geliştirme, destek programlarına katılım, ticarileşme ve ihracat alanlarındaki performansları da değerlendiriliyor. 'Firma Karnesi' kapsamında firmalardan yıl içerisinde güncel verilerini sisteme girmeleri isteniyor. İstihdamını artıran, yeni projeler geliştiren, patent üreten, ürünlerini ticarileştiren ve uluslararası pazarlara açılan firmaların elde ettiği ilerleme düzenli olarak takip ediliyor.

'Firma Karnesi'nde öne çıkan Ar-Ge firmaları ve girişimcilere ise başta kiralama alanlarında indirim olmak üzere farklı destek ve teşvikler sunulduğu bildirildi. Teknopark İstanbul tarafından firmaların teknoloji geliştirme süreçlerini hızlandırmak amacıyla sağlanan bu teşviklerin toplam değeri yaklaşık 13 milyon TL'ye ulaştığı belirtildi. 'Firma Karnesi'nde en yüksek performansı gösteren firmalar ise her yıl düzenlenen Teknopark İstanbul Teknoloji Ödülleri kapsamında ödüllendiriliyor.

ÖDÜL TÖRENİ TEKNOPARK İSTANBUL TURGUT ÖZAL ETKİNLİK MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Teknopark İstanbul'un teknoloji, Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminde değer üreten çalışmaları görünür kılmak amacıyla düzenlediği Teknoloji Ödülleri, 14 Ağustos Cuma günü Teknopark İstanbul Turgut Özal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tören, bu yıl Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un adını taşıyacak. Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri'nde, yıl boyunca 'Firma Karnesi' uygulamasıyla takip edilen performans verilerinin yanı sıra alanında fark oluşturan projeler, teknoloji ihracatı, ticarileşme, fikrî ve sınai mülkiyet çalışmaları, insan kaynağı gelişimi ve stratejik iş birlikleri değerlendirilecek.

'BAŞARIYI YIL BOYUNCA TAKİP EDİYOR VE DESTEKLİYORUZ

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, Firma Karnesi uygulamasının firmaların gelişimini görünür hale getiren önemli bir yönetim aracı olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Teknopark İstanbul'da üretilen her teknolojinin arkasında uzun bir Ar-Ge süreci, güçlü iş birlikleri ve büyük bir emek bulunuyor. Firma Karnesi uygulamamızla firmalarımızın insan kaynağından patente, projeden ihracata uzanan gelişimini yıl boyunca düzenli olarak takip ediyoruz. Böylece firmalarımızın hangi alanlarda ilerleme kaydettiğini, hangi noktalarda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu ve ekosistemimizin birlikte nasıl geliştiğini daha sağlıklı biçimde görebiliyoruz. Başarılı firmalarımıza başta kiralama alanlarında indirim olmak üzere toplam değeri yaklaşık 13 milyon TL'ye ulaşan teşvikler sunuyoruz. Amacımız başarıyı yalnızca takdir etmek değil, yeni başarıların ortaya çıkabileceği imkânları da oluşturmak'

BAŞARILAR 11 ANA KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK

Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri kapsamında, Teknopark İstanbul ekosisteminde yıl boyunca gösterilen gelişim ve elde edilen sonuçlar 11 ana başarı kategorisinde değerlendirilecek. Törende; Genç Yetenek Geliştirme Başarı Ödülü, İstihdama Katkı Başarı Ödülü, Ulusal Destek Programları Başarı Ödülü, Uluslararası Destek Programları Başarı Ödülü, SSB Destek Programları Başarı Ödülü, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Başarı Ödülü, Kadın Girişimci Başarı Ödülü, Ticarileşme Başarı Ödülü, Teknoloji İhracatı Başarı Ödülü, Etki Yaratan Proje Başarı Ödülü ve Firma Karnesi Başarı Ödülü sahiplerini bulacak.

SEKİZ ÖZEL ÖDÜL TAKDİM EDİLECEK

Programda ayrıca, Türkiye'nin stratejik teknoloji kapasitesine ve Millî Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunan çalışmalara özel ödülleri takdim edilecek. 'Teknopark İstanbul Özel Ödülü Kategorisi' kapsamında; 'Milli Hava Savunmasında Çelik Kubbe Mimarisi Ödülü', 'Milli Füze Teknolojilerinde Uzun Menzilli Caydırıcı Teknoloji Ödülü', 'Milli Havacılık Motorlarında Teknoloji Yetkinliği Ödülü', 'Milli Havacılığın Küresel Yolculuğu Ödülü', 'Deniz Savunmasında İş Birliği ve Ekosistem Geliştirme Ödülü' alt başlıklı 5 ödül takdim edilecek.

Buna ilave olarak; kanser, yapay zeka ve uydu haberleşmesi gibi stratejik alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar için 'Üstün Başarı Özel Ödülü', 'Sınırları Aşan Performans Ödülü' ve 'Fark Yaratan Teknoloji Özel Ödülü' gibi özel ödüller de verilecek. Ödüllere layık görülen firmalar, 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek törende kamuoyuyla paylaşılacak.