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Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.K.'nin kullandığı 22 ADD 499 plakalı motosiklet ile S.S. idaresindeki 22 AFA 751 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücülerden S.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K., ilk müdahalesini ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı. (DHA)

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de iki motosikletin çarpıştığı, 1 kişinin yaralandığı kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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