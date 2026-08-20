Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş (52) ve oğlu Hakan Keleş (24) tutuklandı. A.Ç., E.D. ve özel güvenlik görevlisi R.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı görevinden ve partisinden istifa edip, kurulan Yeni Parti'ye geçtiği belirtilen Seydi Ahmet Keleş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Seydi Ahmet Keleş, Meriç'i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile bağırsakları zarar gören Meriç, ameliyat edildi. Tedavisi süren Meriç'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Polisin çalışmasıyla Seydi Ahmet Keleş ile olaya karıştığı belirtilen 4 kişi, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Seydi Ahmet Keleş ile olayın ardından kaçarken bindiği özel aracın şoförü A.Ç., araç değişiminde bindiği hafif ticari aracın şoförü E.D., oğlu Hakan Keleş ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Savcılık sorgularının ardından 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Seydi Ahmet Keleş 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan oğlu Hakan Keleş ise 'suçluya yardım' ve 'suç delillerini saklamak' suçundan tutuklandı. A.Ç., E.D., ve özel güvenlik görevlisi R.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'ATAMA DOLAYISIYLA TARTIŞTIM'

27 suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli Seydi Ahmet Keleş'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Keleş, ifadesinde, kendisine ilçe başkanlığı dolayısıyla söz verildiğini ancak başka birinin ataması yapılınca tepki gösterdiğini ve bu sebeple tartışma çıktığını söyledi. Keleş, ''CHP'den Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de Yeni Parti'ye katıldı. Vekilimiz benimle Oğuzeli ilçesinde bir çay ocağında yalnız başımıza görüştüğümüzde bana 'Sen seçilmiş bir kişisin, ben geçtim, sen de Yeni Parti'ye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim' demişti. Ancak bugüne kadar başkanlık atamam yapılmadı. Ben atama beklediğim süreçte alkollü olarak araç kullanmak suçundan ve geçmiş tarihteki farklı bir olaydan dolayı 2 günlüğüne cezaevine girip çıktım. Bu tarihte halen ilçe başkanı belli değildi ve ben atanmamı bekliyordum. Cezaevinden çıktıktan sonra başka birinin atanacağını duydum. Vekilimiz Melih Meriç'i arayarak kendisine bu durumun doğru olup olmadığını sorduğumda, bana 'Ben senin işini yapacağım, merak etme bekle' dedi ve görüşmemiz sonlandı. Bir gün sonra Yeni Parti'nin Gaziantep İl Başkanını aradım ve Oğuzeli İlçe Başkanlığına yapılan atama dolayısıyla tartıştım'' dedi.

'KONUM AT DEDİ, ATTIM'

Keleş, milletvekili Meriç'in olay günü kendisini aradığını ve konum atmasını istediğini ifade ederek, milletvekilinin koruması olabileceğini düşünerek yanına bıçak aldığını söyledi. Keleş, ''Melih Meriç vekilimiz beni telefonla aradı ve bana 'benim atadığım il başkanıyla nasıl küfürlü konuşursun, nasıl münakaşaya girersin, yanına geleceğim' diye küfürlü konuştu. Bu görüşmeden bir gün sonra Oğuzeli ilçesine farklı bir şahıs, Yeni Parti'den ilçe başkanı olarak atandı. Sonrasında görüşmedik. Bu konuşmadan olayın yaşandığı güne kadar Meriç ile görüşmedik. Olay günü 14.00 sıralarında evimde alkol aldım. Olay saatinden yaklaşık 15-20 dakika önce Melih Meriç aradı ve konum atmamı isteyip küfürlü konuştu. Yaklaşık 5-6 dakika kadar sonra beni aradı ve 'Aşağıya in, sitenin önündeyim' dedi. Ben de kendisinin tavırlı konuşmaları, koruması olması ve kendisine ait silah olmasından dolayı bir anlık korku ve panikle evde bulunan meyve bıçağı alıp pantolonumun arka cebine koyarak aşağıya indim' diye konuştu.

'AMBULANS ÇAĞIRIN, VEKİLİMİ HASTANEYE GÖTÜRÜN, DEDİM'

Keleş, tartışma sırasında bıçağı savurduğunu ve Melih Meriç'in yaralandığını fark edince çevredekilerden ambulans çağırmaları için yardım istediğini öne sürerek, ''Sitenin girişinde karşılaştık, Melih Meriç, 'Sen benim arkamdan nasıl konuşuyorsun' diyerek küfretti. Sakinleştirmeye çalıştım ama tehdit ve hakaretler etti. Bu sırada eliyle yumruk yaparak bana vurdu, yumruğu boynuma geldi, ben tam olarak hatırlamamakla birlikte ya yere düştüm ya da geriye doğru tökezledim. Bu sırada ben belimde bulunan meyve bıçağını çıkarttım ve 'vekilim çık git buradan' dedim. Kendisi de tökezleyerek yere düştü, bu sırada ayağa kalktım ve elimdeki bıçağı kendisine göstererek korkutmak ve evimin önünden gitmesini sağlamak için etrafta bulunan vatandaşlara seslenerek 'bakın bu şahıs bana vuruyor, bana küfrediyor, gitmiyor, gelin gönderin' diye çevredekilerden yardım istedim ancak bu sırada vekil bana küfrederek, üzerime gelmeye ve yine vurmaya devam etti ve tam da bu sırada elini beline attığını fark ettim. Silahının belinde olup olmadığını bilmiyorum, görmedim. Ben de bu sırada elimdeki bıçakla kendimi korumak amaçlı kendisine doğru bıçağı savurdum. Bu sırada ben bıçağın kendisine isabet edip etmediğini dahi anlamadım, birkaç saniye sonra gömleğinde kan lekelerini görünce yaralandığını fark ettim. Bunun üzerine yanından uzaklaşarak ilerledim, kendisi bu sırada ayakta ve üzerime doğru geliyordu. Ben biraz daha ilerleyince orada bulunan kaldırım kenarına oturduğunu gördüm. Ben çevredeki şahıslara 'Allah için şuradan bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün' dedim ve ben de ikametime doğru yürümeye başladım'' dedi. (DHA)

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