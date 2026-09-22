Hasan TUZLA/MİLAS (Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Milas ilçesinde, aynı evde oturan iş arkadaşları arasında çıkan bıçaklı kavgada Cebrail Dündar hayatını kaybetti, Y.D. (22) ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler Ç.K. (24) ve Y.K.'nin (22) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Aynı evde oturan doğal gaz firmasında çalışan taşeron işçiler Cebrail Dündar, Y.D., Ç.K. ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Dündar ve Y.D., bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler Ç.K. ve Y.K. ise olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Cebrail Dündar, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sol kolundan yaralanan Y.D.'nin ise Milas Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Şüpheliler Ç.K. ve Y.K.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

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