Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Nusaybin Abdulkadir Paşa Mahallesi Kanarya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüleri ve yakınları arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda B.D., M.A.D. ve S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)