Emre SAÇLI/ SALİHLİ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu üzerindeki Durasıllı ışıklı kavşakta meydana geldi. S.K. (26) yönetimindeki 45 BBT 052 plakalı motosiklet ile İ.Y. (47) idaresindeki 27 TD 695 plakalı otomobil, kavşakta henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.K. ve arkasında bulunan H.K. (45) ile otomobil sürücüsü İ.Y. ve araçta bulunan İ.Y. (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü S.K. ile H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)