Mert ORDU/İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE'de bir sürücünün trafikte makas atarak ilerlediği anlar sanal medyada paylaşıldı. Polisin kimliğini tespit ettiği E.G.'ye toplam 115 bin lira para cezası kesildi. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında Maltepe'de trafikte makas atılarak ilerleyen bir sürücünün kimliğini tespit etti. Görüntüler üzerinden yapılan incelemede araç sürücüsünün E.G. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucunda E.G.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında'Makas atmak', 'Emniyet şeridini kullanmak' ve 'Gireceği şeritteki araçların güvenli geçişini beklememek' ihlallerinden toplam 115 bin lira para cezası kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. .E.G. adli işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. (DHA)