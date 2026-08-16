Mikail KARAMAN-Aliekber METE-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)- GENÇLERBİRLİĞİ Başkanı Arda Çakmak, 'Biz galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz çünkü Gençlerbirliği için iyi top oynadık ve iyi bir sezon açılışı yaptık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum' dedi.

Süper Lig'in 1'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arda Çakmak, iki takımın da maçta iyi mücadele sergilediğini ifade ederek, 'Bugün güzel bir maç oldu. Bu sıcak iklim şartlarına rağmen iyi mücadele ettiler. Biz galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz çünkü Gençlerbirliği için iyi top oynadık ve iyi bir sezon açılışı yaptık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Şampiyonlar Ligi yolunda onlara başarılar diliyorum. İnşallah her şey onların gönlünce olur' diye konuştu. (DHA)