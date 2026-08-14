Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- TOUR de France'ın resmi amatör serisi L'Etape Türkiye by Tour de France'ın koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Tour de France'ın resmi amatör serisi L'Etape Türkiye by Tour de France'ın 20 Eylül'de üçüncü kez gerçekleştirilecek İstanbul yarışı öncesindeki hazırlıklar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı.

Toplantıda yarış İstanbul parkuru, trafik ve yol güvenliği önlemleri, sağlık ve acil müdahale planı, sporcu ve seyirci güvenliği, gönüllü organizasyonu, lojistik süreçler ve kurumların sorumluluk alanları değerlendirildi. Organizasyonun güvenli ve koordineli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 19 kuruma toplam 97 farklı görev ve sorumluluk tevdi edilirken, yarış sürecinde 2 binin üzerinde personelin görev yapması planlandı. Yarışın güvenli ve kesintisiz biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, saha ekiplerinin görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi ve parkur üzerindeki operasyonel hazırlıkların ortak takvim doğrultusunda sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

VALİ YARDIMCISI KILIÇARSLAN: BU ORGANİZASYONLAR ŞEHRİMİZİN SPOR ORGANİZASYONLARI ALANINDAKİ GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR

L'Etape Türkiye by Tour de France'ın İstanbul'un uluslararası spor organizasyonları konusundaki deneyimini güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu belirten İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, 'L'Etape Türkiye by Tour de France gibi uluslararası ölçekte bir organizasyonun İstanbul'da gerçekleştiriliyor olması, şehrimizin spor organizasyonları alanındaki gücünü ortaya koyuyor. Sporun gelişimi açısından da büyük önem taşıyan bu organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için kurumlarımız arasındaki iş birliği ve koordinasyonun büyük önem taşıdığına inanıyorum' dedi.

İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ DURSUN: 30'U AŞKIN ÜLKEDEN SPORCULARIN İSTANBUL'DA MÜCADELE EDECEK OLMASI BİZLER İÇİN SON DERECE DEĞERLİ

L'Etape Türkiye by Tour de France'ın İstanbul'un uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini göstermesi açısından önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, 'Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ve federasyonlarımızın iş birliğiyle İstanbul'da birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. L'Etape Türkiye by Tour de France da marka değeri yüksek, önemli uluslararası organizasyonlardan biri. Üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz organizasyonda 30'u aşkın ülkeden sporcuların İstanbul'da mücadele edecek olması bizler için son derece değerli' diye konuştu.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANI MÜFTÜOĞLU: BİSİKLETLE DEĞER ÜRETİYOR, GELECEĞE TAŞIYORUZ

L'Etape Türkiye by Tour de France'ın profesyonel bisiklet dünyası ile amatör sporcular arasında güçlü bir bağ kurduğuna dikkat çeken Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 'L'Étape Türkiye by Tour de France, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek profesyonel bisiklet dünyası ile amatör sporcular arasında güçlü bir bağ kuran önemli bir platform hâline gelmiştir. İstanbul'un iki kıtayı birleştiren eşsiz yapısında hayat bulan bu organizasyon, bisiklet sporunun birleştirici gücünü yansıtırken Türkiye'nin uluslararası bisiklet takvimindeki konumunu da her geçen yıl daha da güçlendirmektedir. Federasyon olarak, ülkemizde düzenlediğimiz uluslararası yarışlarla bisikleti şehirlerimizin merkezine taşımayı ve spor turizmine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bununla birlikte amatör sporculara yönelik bu tür organizasyonların bisiklet kültürünün yaygınlaşmasında kritik bir rol oynadığına inanıyoruz. 2026 yılında Marmaris etabının da programa dâhil edilmesiyle birlikte hedefimiz; organizasyonu sürdürülebilir bir şekilde büyütmek, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve Türkiye'yi bisiklet dünyasında daha güçlü bir konuma taşımaktır. Sporun birleştirici gücüyle farklı kültürleri bir araya getirmeye devam edeceğiz' dedi.

GENEL DİREKTÖR KAFKAS: SPOR; REKABETTEN ÖTE, KÜLTÜRLERİN EVRENSEL DİLİ

L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas ise organizasyonun Türkiye'nin spor turizmi vizyonuna sağladığı katkıya dikkat çekerek şöyle konuştu:

'L'Etape Türkiye, üçüncü yılında yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin spor turizmi vizyonuna katkı sağlayan önemli bir platform hâline gelmiştir. İstanbul'un eşsiz coğrafyasında uluslararası katılımcıları bir araya getiren bu organizasyon, Türkiye'nin küresel bisiklet takvimindeki konumunu güçlendirmektedir. 2026 yılında Marmaris etabının da eklenmesiyle birlikte hedefimiz, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası iş birlikleriyle organizasyonu daha ileri taşımaktır. Sporun birleştirici gücüyle farklı kültürleri buluşturmaya devam edeceğiz.'

TOUR DE FRANCE RUHU 20 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA

Üçüncü kez gerçekleştirilecek L'Etape Türkiye by Tour de France, 20 Eylül Pazar günü saat 08.00'de Beykoz Spor Ormanı'ndan başlayacak. Tour de France standartlarında yarışma deneyimi sunacak organizasyona 50 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılması bekleniyor. Katılımcılar, İstanbul'un doğal güzellikleri ve Boğaz manzarasıyla şekillenen 105 kilometrelik uzun parkur ile 52,4 kilometrelik kısa parkurda mücadele edecek.

İSTANBUL'DA YARIŞ GÜNÜ İÇİN TRAFİK AKIŞI PLANLANDI

L'Etape Türkiye by Tour de France kapsamında, 20 Eylül 2026 Pazar günü 07.30-12.30 saatleri arasında Beykoz'da gerçekleştirilecek yarışta, 105 kilometrelik uzun parkur, 52,4 kilometrelik kısa parkur ve 31,4 kilometrelik kıtalararası geçiş parkurunda kullanılan güzergâhlar, yarış süresince kontrollü olarak trafiğe kapatılacak. Yarış kapsamında kullanılacak güzergahlar; Beykoz Spor Ormanı, Küçüksu Caddesi, O-2 Çevreyolu, Kavacık Kavşağı, Yeni Riva Yolu, Şehit Sinan Eroğlu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Polonezköy Yolu, Fatih Sultan Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Şehit Cengiz Caddesi, Şehit Aziz Caddesi, Beykoz Caddesi, Polonez Caddesi, Öğümce Yolu, Erguvan Sokak, Köyiçi Caddesi, Aşağı Mahalle Caddesi, Şile Caddesi, Karakiraz Yolu, Kömürlük Yolu, Alemdağ-Şile Yolu, Ömerli Caddesi, Sırapınar-Ömerli Yolu, Sırapınar-Hüseyinli Yolu, Ayazma-Hüseyinli Yolu, Ayazma Caddesi, Çengeldere Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinden ilerleyecek. Trafik tedbirleri, aç-kapa sistemi ile uygulanacak. Bu kapsamda yollar, yarış kafilesinin geçişi sırasında kontrollü olarak trafiğe kapatılacak; son sporcunun geçişinin ardından güzergâhlar mümkün olan en kısa sürede yeniden trafiğe açılacak.

KAYITLAR 13 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

L'Etape Türkiye by Tour de France'a katılmak isteyen bisikletçiler, 13 Eylül'e kadar kayıt yaptırabilecek. Öte yandan Tour de France şampiyonlardan efsane bisikletçi Büyük Britanyalı Chris Froome, üçüncü kez düzenlenecek L'Etape Türkiye by Tour de France için Türkiye'ye gelecek.