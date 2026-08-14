Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR ile Kasımpaşa Süper Lig'in ilk haftasında yarın yapacakları maçla 40'ıncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 34 karşılaşmada Trabzonspor'un 16, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Gürcan Hasova düdük çalacak Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 33'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 39 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 19, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 69 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.