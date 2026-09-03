KUVEYT, (DHA) - KUVEYT, İran'dan füze ve insansız hava araçları ile düzenlenen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeler ve İHA'lara karşı koymak üzere devreye girdiği, bu nedenle patlama seslerinin meydana geldiği belirtildi. Bölge sakinlerine yetkililerin güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısında bulunuldu.