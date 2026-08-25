Vehbi DEMİR - İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede ailesiyle beraber yaşayan otizm hastası çocuğun elindeki deodorant kutusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2'si çocuk 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katındaki dairede ailesiyle beraber yaşayan otizmli çocuğun elindeki deodorant kutusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen otizmli çocuk, kardeşi ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deodorant kutusundaki patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)