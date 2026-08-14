İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, 9 yıl sonra takımın dümenine tekrar geçen antrenör Nenad Markovic'le gurur duydu. Bosna Hersekli tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği antrenörlük programına eğitimci olarak davet edildi. Yeşil-kırmızılılardan, 'Başantrenörümüz Nenad Markovic, 16-18 Ağustos tarihleri arasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde TBF tarafından düzenlenecek olan Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı kapsamında eğitimci olarak katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak' açıklaması yapıldı.

Kaynak: DHA