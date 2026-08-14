İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona iddialı hazırlanan İzmir temsilcisi Karşıyaka'da kamp sürecini değerlendiren teknik direktör Burhanettin Basatemür, 'Tek hedefimiz, Karşıyaka'mızı layık olduğu yere taşıyacak güçlü bir takım oluşturmak' dedi. Nokta takviyelerle kadroyu tamamlayacak yeşil-kırmızılılarda geçen sezondan beri takımın dümeninde yer alan tecrübeli teknik adam, '16 Temmuz'da Karşıyaka'da başladığımız sezon öncesi hazırlıklarımızı, 8 Ağustos'tan bu yana Topuk Yaylası'nda sürdürüyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz antrenmanlar ve hazırlık maçları bizim adımıza oldukça verimli geçti' diye konuştu.

Basatemür, 'Geçen yılki kadromuzu büyük ölçüde korurken, aramıza katılan genç ve yetenekli oyuncularla güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturduk. Ana hedefimiz; fiziksel seviyemizi yükseltmek, oyunumuzu geliştirmek ve yüksek tempolu, iyi futbol oynayan bir takım ortaya çıkarmak. Hazırlık maçlarında her oyuncumuza süre vererek geniş kadromuzun katkısını görmeye çalışıyoruz. Topuk Yaylası'nda bizleri ağırlayan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Kampımızı en iyi şekilde değerlendirerek sezon başlangıcına kadar takımımızı en hazır hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tek hedefimiz, Karşıyaka'mızı layık olduğu yere taşıyacak güçlü bir takım oluşturmak' dedi.