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BODRUM, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig'de sezonun ilk maçında Bursaspor'a evinde 2-0 yenilmekten kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü yarın İstanbulspor deplasmanında puan arayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.00'da start alacak karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. İstanbulspor da Bodrum FK gibi sezonun ilk haftasını puansız tamamladı. Sarı-siyahlı ekip ilk maçta deplasmanda Bandırmaspor'a 3-0 yenilmekten kurtulamadı. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, İstanbul'da kazanan taraf olmayı istediklerini söyledi.

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