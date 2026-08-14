ABD, (DHA) - ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin İran'a yönelik tarihte eşi benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlar uygulayacağını ve yeni önlemlerin gelecek hafta açıklanacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, katıldığı bir televizyon programında İran'a yönelik atılacak yeni adımları değerlendirdi. Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl yeniden devreye soktuğu ve şubat ayında İran'a yönelik askeri operasyonların ardından yoğunlaştırdığı 'maksimum baskı' politikası kapsamında finansal yaptırımları hızlandırdıklarını belirtti.

Gelecek hafta yeni duyuruların yapılacağını kaydeden Bakan Bessent, 'Bir ülkeye uygulanmış tarihin en ağır ekonomik yaptırımlarını devreye sokacağız. Bu, dünyanın daha önce hiç görmediği bir ekonomik tecrit ile İran limanlarına her türlü giriş çıkışı engelleyecek Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukanın birleşimi olacak' ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanlığı'nın İran'ın dünya çapındaki varlıklarını hedef aldığını aktaran Bessent, rejimin lider kadrosuna ve hükümete giden ödemeleri kesmek amacıyla banka hesapları ile kripto cüzdanlarına yönelik kısıtlamalar getirildiğini vurguladı. ABD, temmuz ayında da Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası gemilere yönelik saldırıların ardından İran'ın denizcilik ve finans ağlarını kapsayan yaptırımlarını genişletmişti.