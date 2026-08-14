Ercan ATA - Mikail KARAMAN - Ali Oğulcan ARSLAN / ANKARA,(DHA)- KEÇİÖREN Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı'nda 15-16 Ağustos'ta düzenlenecek Keçiören 3'üncü Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festival ile Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nın lansmanı Ankara'da gerçekleştirildi. 33 ülkeden sporcuların katılacağı şampiyona öncesi, organizasyonun detayları paylaşıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 15-16 Ağustos'ta düzenlenecek Keçiören 3'üncü Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festival ile Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası öncesinde lansman programı gerçekleştirildi. Programa; Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Bay, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, başpehlivan Feyzullah Aktürk ve Dünya Güreş Birliği Temsilcisi Onur Şimşek'in, Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü ve 33 ülkenin temsilcisi ve sporcuları katıldı.

Programda, şampiyonaya ilişkin hazırlıklar ve organizasyonun detayları paylaşıldı. 3'üncüsü düzenlenecek Keçiören Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali; minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilecek. 14 Ağustos'ta tartıya çıkacak sporcular, 15 Ağustos'ta güreş müsabakalarına başlayacak. Farklı yaş kategorilerindeki sporcular, er meydanında dereceye girmek ve kategorilerinin şampiyonu olmak için mücadele edecek. Organizasyonun uluslararası ayağını ise Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası oluşturacak. 33 ülkeden sporcuların mücadele edeceği şampiyonada, Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Adam Saitiev, UFC şampiyonu Khamzat Chimaev, Dünya Profesyonel Boks Şampiyonu Artur Beterbiev ile Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Razambek Jamalov da onur konuğu olarak yer alacak.

'GÜREŞ, ATALARIMIZIN BİZE EMANETİ'

Karakucak Güreşleri etkinliklerinin 3 yıl önce başlatıldığını hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, '1'inci ve 2'nci organizasyonu kazasız belasız büyük coşkuyla tamamladık. 'Bu organizasyonu daha nasıl büyütebiliriz' diye düşünürken Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu sağ olsun bize el verdi. Bir 'güreşçi belediye başkanı' olarak burada konuşuyorum. Belki sizin gibi çok profesyonel güreşler yapmadık ama kendi kültür kodlarımızın bize vermiş olduğu şekliyle güreşe çok büyük ehemmiyet veriyoruz. Güreşi atalarımızdan bize bırakılan en büyük emanet olarak görürüz. Biz biliriz ki minderlerde şanlı Türk bayrağını ayağa kaldıracak olan o harman güreşlerinin başlangıcı karakucak güreşleridir. Karakucak güreşleriyle mindere çok yiğitleri göndereceğimize eminiz. Dünyada futbol ve basketbol nasıl izleniyorsa, biz de istiyoruz ki güreşe de ehemmiyet veren bir nesli yetiştirelim. 15 Ağustos Cumartesi günü bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz 3'üncü geleneksel karakucak güreşlerinde minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 81 ilimizden 1300-1400 sporcu beklemekteyiz. 16 Ağustos günü Keçiören büyükler Karakucak Dünya Şampiyonası'na Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun öncülüğünde ve Gençlik Spor Bakanlığımızın ve ilgili kuruşların destekleriyle inşallah 33 ülkeyi temsil eden 210 sporcunun dünya şampiyonları için er meydana çıkmasını bekliyoruz. Organizasyonun hayata geçirilmesinde verdikleri desteklerden dolayı başta dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum' diye konuştu.

AKTÜRK: MİLLİ TAKIM OLARAK HAZIRIZ

Başpehlivan Feyzullah Aktürk, organizasyonda emeği geçen paydaşlara teşekkür ederek, 'Bu 2 güçlü organizasyon, 2 güçlü federasyon ve belediyenin iş birliğiyle yapılıyor. Dünya şampiyonasının ilk ayağı Kahramanmaraş'ta olmuştu. Orada dünya şampiyonu olmuştum. Yine takımımızda orada ülkemizi temsil eden isimler var. Milli takımımızda Türkiye şampiyonasında şampiyon olup ülkemizi temsil edecek kardeşlerim var. Milli takım olarak buraya hazırız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah pazar günü birçok dünya şampiyonu çıkarıp takım halinde dünya şampiyonu olmak istiyoruz. İstiklal Marşı'mızı okutup şanlı bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Tüm halkımızı pazar günü bizi desteklemesi için Keçiören Bağlam Stadyumuna bekliyorum' dedi.

ŞİMŞEK: KARAKUCAK GÜREŞLERİNİ ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIYACAĞIZ

Dünya Güreş Birliği Temsilcisi Onur Şimşek, gerçekleştirilecek organizasyonun büyük bir emekle ortaya çıktığını ifade ederek, 'Dünya Güreş Birliği'nin bayrağı altında bu 2'nci turnuvamız olacak. Dünya Güreş Birliği biliyorsunuz ki Olimpik Güreş Federasyonu uluslararası geleneksel dallarda son 8 senedir federasyon tarafından desteklenmeye ve korunmaya başlandı. Karakucak bu konuda herhalde tüm geleneksel dallar arasında en kritiği çünkü hem Olimpik Güreş'e en yakını tüm dünyada hem de bizim ülkemizin yarattığı katma değer sayesinde uluslararası olarak yayılma potansiyeline sahip. Bu bağlamda sanırım 33 ülke şu an aramızda. Tabii bu başlangıç. Bence bunun 2-3 katı yıllar içinde oluşacaktır. Dünya Güreş Birliği olarak hem geleneksel dallar hem karakucağı uluslararası bir organizasyon haline getirmek istiyoruz. Umarım bu da 2'nci şampiyona önemli adımlarından bir tanesi olur. Tüm sporculara, tüm antrenörlere şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum' dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ise organizasyonun iyi geçmesi dileklerinde bulunarak şöyle konuştu:

'Bundan sonra bizim Türkiye'yle konuştuğumuz şudur. Güreşin ocağı Keçiören'dir. İnşallah Pazar günkü organizasyonumuzun yine ondan bir gün önce minik yıldız gençlerin büyük katılımla bin beş yüz civarında sporcunun katılımıyla yapılacak festivalimizin kazasız belasız geçmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrardan böyle bir organizasyona omuz verdikleri için bize paydaş oldukları, destek oldurdukları için Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Bey'e teşekkür ediyorum. Hepinizi en derin saygıyla sevgilerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.' (DHA)

Programın sonunda Keçiören Belediye Başkanı Özarlsan, organizasyona katılım gösteren sporcu ve paydaşlara plaket takdiminde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın açıklamaları

- Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur'un açıklamaları

-Başpehlivan Feyzullah Aktürk'ün açıklamaları

-Dünya Güreş Birliği Temsilcisi Onur Şimşek'in açıklamaları

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