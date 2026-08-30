Eser PAZARBAŞ/ ADANA, (DHA)- ADANA'nın Yüreğir ilçesinde kaldırımda yürürken kimliği belirsiz şüphelinin tabanca ile ateş açtığı Baran Ö., bacağından yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Baran Ö.'ye, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Mermilerin baldırına ve ayağına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan Baran Ö. yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Baran Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Baran Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)