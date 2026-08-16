Bunlar da ilginizi çekebilir

İspanya ve Portekiz'de tam güneş tutulması

İlçe merkezinde Yukarıkale Mahallesi D-100 kara yolu üzerinde akşam saatlerinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle heyelan oluşurken, su birikintilerinin getirdiği çamurla birlikte kara yolu trafiğe kapandı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen Koyulhisar Belediyesi ile İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yol kontrollü bir şekilde araç trafiğine yeniden açıldı. (DHA)

Balıkesir'de yangının ardından çevre farkındalığı için çöp topladılar

Uğur YİĞİT/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonrası D-100 kara yolu ulaşıma kapandı. Araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki çamur ve taşların temizlenmesi sonrası ulaşım 3 saat sonra yeniden sağlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.