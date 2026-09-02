Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 80 kilo 463 gram skunk esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından Karşıyaka ilçesinde önceden belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Evde ekiplerin yaptığı aramalarda, 80 kilo 463 gram esrar-skunk ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (DHA)