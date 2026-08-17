Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-HATAY'ın Samandağ ilçesinde yumurtalarından çıkan deniz kaplumbağalarının yapay aydınlatma nedeniyle yönlerini kaybetme riskinin azaltılması amacıyla sahil aydınlatmalarında 'kırmızı ışık' uygulamasına geçildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım (EDAŞ) tarafından bilimsel görüşler doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Kapısuyu, Çevlik, Deniz, Kurtderesi, Mağaracık, Tekebaşı ve Meydan mahallelerini kapsayan 10 kilometrelik sahil şeridindeki 350 armatür dönüştürüldü. Çalışma, 10 gün boyunca her gün 2 saha ekibinin görev almasıyla tamamlandı. Aydınlatma altyapısı, kırmızı ve beyaz ışığın birbirinden bağımsız olarak devreye alınabileceği şekilde düzenlendi.

ÜREME DÖNEMİ DEVREYE GİRECEK

Bu kapsamda, deniz kaplumbağalarının üreme dönemi olan haziran-15 Eylül tarihleri arasında kırmızı aydınlatmanın kullanılması planlandı. Sistemin, bölgenin ekolojik döngüsüne göre yönetilmesine de imkan sağlandı. Uygulama ile enerji altyapısının yaban hayatıyla uyumunun desteklenmesi ve özellikle yavru deniz kaplumbağalarının denize ulaşırken yapay ışık kaynakları nedeniyle yönlerini şaşırmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

'KAPLUMBAĞALAR DOĞAL IŞIKLA DENİZİ BULUR'

Uygulamaya ilişkin bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Sönmez, 'Yavru deniz kaplumbağaları yuvadan çıktıklarında, denizden yansıyan doğal ışık sayesinde denizi bulurlar. Güçlü beyaz ışıklar ise yavru kaplumbağaların denize yönelmelerini şaşırtacak düzeyde etki eder. Buna karşın, uzun dalga boyuna sahip kırmızı LED ışıkların kullanılması, yavru kaplumbağaların güvenli bir şekilde denize ulaşmasını sağlar. Aynı zamanda doğanın korunmasına katkı sağlayan önemli bir uygulamadır. Bu tür örnek uygulamaların yaygınlaştırılması, yavru deniz kaplumbağalarının denize ulaşma başarısına büyük katkı sağlayabilir. Bu şekilde, türün korunması açısından da önemli ve etkin bir koruma çalışması ortaya çıkabilir. Amaç, yavru kaplumbağaların denize ulaşmasında ışık faktörünün etkisini azaltmaktır. Böylelikle yavru kaplumbağalar denize daha güvenli ve başarılı bir şekilde ulaşabilir. Toroslar EDAŞ'ın bu hassasiyeti gözeterek gerçekleştirdiği uygulamanın, deniz kaplumbağalarının korunmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum' dedi. (DHA)