İSTANBUL, (DHA)- GAZZE'de çok yönlü insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bölgeye yönelik saldırılarda uzuv kaybı yaşayanlar için Protez-Ortez Destek projesi başlattığını duyurdu. Projenin ilk yararlanıcısı olan Udey Abu Verde, kendisi için üretilen diz altı protezi uygulandıktan sonra 'Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim' dedi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre Gazze'de 7 Ekim 2023 sonrası iki yıl süren saldırılarda binlerce kişinin uzuv kaybıyla sonuçlanan ciddi yaralanmalar yaşadığı belirtildi. Bu nedenle Gazze'nin, dünya genelinde çatışma kaynaklı ampütasyonun en yüksek olduğu bölgelerden biri olduğu ifade edildi. Uluslararası kuruluşların ise Gazze'nin tarihin en büyük ampüte çocuk grubunu barındırdığına dikkat çektiği belirtildi. Bölgede devam eden insani krizin etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bu kapsamda Protez-Ortez Destek projesi başlattı.

Gazze'deki hastane ve rehabilitasyon merkezleri ile koordinasyon halinde yürütülen projenin ilk yararlanıcısı, 2024 yılında gerçekleşen bir bombardımanda sağ bacağını kaybeden Udey Abu Verde oldu. Gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından üretimi tamamlanan diz altı protezi, 24 yaşındaki Abu Verde'ye uygulandı.

Bir yıldır bağımsız hareket etmekte ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını anlatan Abu Verde, şöyle konuştu:

'Protez takılmadan önce hayatım çok zordu. Yürüyemiyordum ve hiçbir konuda kendi kendime yetemiyordum, ama artık yürüyebileceğim ve tüm ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. Kimseye muhtaç olmayacağım. Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim, çok teşekkür ediyorum.'

AŞEVİ VE TEMİZ SU HİZMETİ DEVAM EDİYOR

Gazze'de çok yönlü yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay, artan sıcaklıklar ve temiz suya erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle günlük 100 ton temiz su dağıtımına başladı. Kızılay ilk günden beri kesintisiz sürdürdüğü aşevi hizmetiyle de günde 30 bin kişilik sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.