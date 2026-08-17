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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura kararları sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı. Törende, 2026 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, görevi Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti. Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. (DHA)

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görevi Orgeneral Rafet Dalkıran'a teslim ettiğini duyurdu.

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