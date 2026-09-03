Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da hırsızlık için eve girmeye çalışırken mahalleli tarafından yakalanınca kendini yere atıp çırpınmaya başlayan Yeter U. (26) ile onun epilepsi hastası olduğunu öne süren arkadaşı Gökçe U.'nun (24) ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanan 2 şüpheli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardım toplamaya çıktıklarını öne sürdü.

Olay, 31 Ağustos'ta saat 15.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Gökçe U. ile Yeter U., Fatma Kılavuz'un evinin kapısını açmaya çalıştı. Durumu fark eden Kılavuz, evinin önüne gelince şüpheliler kaçtı. Mahalleli şüphelileri kovalayıp, yakaladı. Bu sırada Yeter U., kendini yere atıp çırpınmaya başladı. Gökçe U., arkadaşının epilepsi hastası olduğunu ve nöbet geçirdiğini öne sürüp, ambulans çağrılmasını istedi. Fatma Kılavuz ise kadınların rol yaptığını öne sürerek tepki gösterip, o anları cep telefonuyla kaydetti.

ÜZERLERİNDE MAYMUNCUK BULUNDU

Kılavuz'un ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Yeter U.'nun da kendine geldiği görüldü. Şüphelilerin üstünü arayan polis, kapı açmada kullandıkları belirtilen maymuncuk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden Yeter U.'nun 80, Gökçe U.'nun ise 20 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Fatma Kılavuz, 3 ay önce de evine hırsız girdiğini ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalındığını belirterek, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde amaçlarının hırsızlık olmadığını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardım toplamaya çıktıklarını önü sürdükleri belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeter U. ile Gökçe U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)