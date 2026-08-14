Olgay GÜLER- Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- YAZ tatillerini ana vatanda geçiren gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönerken Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyleyen Zekeriye Alamış, 'Geldiğimizde sevinç, gittiğimizde hüzün. Kelimelere sığacak şey değil ama yapacak bir şey yok' dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini ana vatanda geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmeyi sürdürüyor. Kara yolu ile çıkış yapan gurbetçiler Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Gurbetçilerin gelişlerinin başladığı 22 Haziran ile 3 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon 508 bin gurbetçi, Edirne'deki sınır kapılarından giriş ve çıkış yaptı. Aynı tarihlerde 1 milyon 331 bin gurbetçi Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullandı. Alınan ek önlemlerle birlikte gurbetçilerin, gümrük sahasındaki bekleme süreleriyse 29 dakikaya düşürüldü.

'BU DUYGU ANLATILMAZ'

Adana'dan gelip Fransa'ya giden Mustafa Saçar, tatilde ailesiyle özlem giderdiklerini söyleyerek, 'Şimdi yine gurbete çalışmaya gidiyoruz. Orada fabrikada çalışıyorum. Şu bayrağı gördükten sonra çıkarken, bir hüzün, bir burukluk oluyor. Mesela buraya gelirken şu bayrak görülüyor, ayrı bir gurur, bu duygu anlatılmaz bir şey' dedi.

'ÖZLEM GİDERDİK'

Tatilini, memleketi Kars'ta geçirip, Fransa'ya dönüş yolculuğuna geçen Zekeriya Alamış da dönüş yolculuğunda hissettiklerini, kelimelerle anlatamadığını ifade etti. Alamış, 'Tatilimiz mükemmel geçti. 35-40 güne yakın kaldık. Özlem giderdik. Duygular hüzünlü, memleketi geride bırakıyoruz. Her sene olmasa da iki sene de mutlaka geliyoruz. Geldiğimizde sevinç, gittiğimizde hüzün. Kelimelere sığacak şey değil ama yapacak bir şey yok' diye konuştu.

'VATAN HASRETİ BİTMİYOR'

Ordu'dan gelip Almanya'ya giden Sezer Kılıç, vatan hasretinin hiçbir zaman bitmediğini söyleyerek, 'Eşim Kayserili, ben Orduluyum. İki yeri de gezdik. 4 haftayı buldu tatilimiz. Ordu'yu gezdik, Kayseri'yi gezdik, tatil yerlerini gezdik. Değişik bir duygu. Vatan hasreti bitmiyor, özlemi de bitmiyor. Bir yere doyamadık, sığamadık, şimdi dönüyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki tatilinin ardından ailesiyle Belçika'ya dönen Muhammet Özdemir de 'Yaklaşık 3,5 hafta kaldık. Gidişte Bursa'da kaldık. Memleket benim Kırşehir, hanımım Aksaray. İstanbul turu yaptık, daha sonra Bolu'ya gittik. Ondan sonra da Aksaray'a geçtik. Yaklaşık 18 gün orada kaldık. Önümüzde uzun bir yol var. Yeni başlamış sayılırız. Dolayısıyla bizim için biraz meşakkatli görülüyor. Biraz hüzünlüyüz tabii ki ama döndüğümüz için de biraz mutluyuz' dedi. (DHA)

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