Mehmet ÜNEY/ADANA, (DHA)- ADANA'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, seyyar tezgahlarda buz kalıplarının arasında satılan dikenli incir meyvesine ilgi arttı.

Kentte Frenk inciri, Hint inciri ve tahta inciri olarak da bilinen dikenli incirin zorlu hasadı geçen haftalarda başladı. Akdeniz şeridindeki kentlerde doğada yetişen kaynanadili kaktüslerden toplanan meyvelerin seyyar satıcılarda satışı arttı. Tane fiyatı 10-25 TL arasında değişen dikenli incirler, hava sıcaklığının arttığı günlerde buz kalıplarının arasında soğutulduğu tezgahlarda ilgi görüyor. C vitamini, lif ve antioksidan açısından zengin içeriğiyle dikkat çeken meyveler, seyyar satıcılar tarafından dikenleri özenle temizlenip, kabuğu soyulduktan sonra vatandaşlara ayaküstü sunuluyor.

Yaklaşık 15 yıldır seyyar tezgahında mevsim meyveleri satan Sabri Yiğit (30), 'Adana'da iki ay satış mevsimi var. Dikenli incir bize Tarsus'tan geliyor. Bu meyveyi bilenler yiyor, merak edenler de geliyor, tadına bakıyor, beğenip daha çok yiyor' dedi.

'KIZIM İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİYORUM'

Yol üstünde bir tezgahtan dikenli incir satın alarak yiyen vatandaşlardan Yıldırım Güven (73) ise 'Bazen alıp, eve alıyorum götürüyorum, bazen kızıma İstanbul'a gönderiyorum. Satın aldığım zaman 30-40 tane yolluyorum, çok seviyorlar. Ama bunun dikeni berbat bir şey. Battığı zaman anca çamura bularsan ya da toprağa sürtersen geçer yoksa mümkün değil geçmez. Benim vitaminim bu, yapacak bir şey yok. Her türlü yerim bunu, herkese de tavsiye ederim. Adana'nın meşhur bir meyvesidir, Adanalıların bağımlılığıdır bu. Buzla soğukta bekletince daha ayrı bir lezzetli hale geliyor' diye konuştu. (DHA)