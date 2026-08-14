ANKARA, (DHA)- MHP tarafından 'Terörsüz Türkiye' sürecine özel hazırlanan türkü, 'Terörsüz Türkiye dünyaya sestir' notuyla partinin sanal medya hesaplarından paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a özel bir türkü hazırlanması talimatı verdi. Sözlerini Canfer Balçık'ın yazdığı 'Terörsüz Türkiye' türküsü, 'Terörsüz Türkiye dünyaya sestir' notuyla MHP'nin sanal medya hesabından paylaşıldı. Türküde, Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temalarına yer verildi. (DHA)