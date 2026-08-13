CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI'NDA İNCELEMEDE BULUNULDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Gümrük, Hudut ve Limanlar Kurumu Bakanı Kuteybe Ahmet Bedevi, açılış törenin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelerde bulundu. Daha sonra iki bakan, basın açıklaması yaptı. Sınır kapısındaki genişletme çalışmalarına değinen Bedevi, 'Bab el-Hava Sınır Kapısı'ndaki tüm alanların genişletilmesi; TIR trafiğini, yolcu hareketliliğini ve iki ülke arasındaki geçişleri mümkün olan en yüksek kapasitede karşılamak amacıyla sürdürülmektedir. Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler her anlamda kardeşlik temelindedir. Türk hükümeti ve Türk halkı, Suriye devrimi yılları boyunca bu dayanışmayı açıkça göstermiştir. Günümüz itibarıyla en yüksek ticaret hacmi Suriye Arap Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında gerçekleşmektedir. Yürütülen projeler TIR trafiğine en üst düzeyde hizmet edecek; gerek Suriye, gerekse Türk topraklarında hem sürücülere hem de ticari süreçlere olumlu yansıyacaktır' diye konuştu.

BOLAT: HATAY 3 YILDA AYAĞA KALKTI

Hatay'ın deprem sonrası toparlanma sürecine ve bölgesel ticarete dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise 'Hatay, 3 yıl gibi kısa bir sürede adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile hükümetimizin başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlarının gayretleriyle kent hızla ayağa kaldırılmış, ekonomi yeniden canlandırılmıştır. Depremden etkilenen diğer 11 ilimizde de aynı kararlılıkla hareket edilmiştir. Suriye'de bağımsızlık mücadelesinin ardından geçen 20 aylık süreçte; toprak bütünlüğünü sağlamış, istikrarlı ve kurumlarıyla çalışan yeni bir yapının tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, devletimiz ve milletimizle birlikte Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve esenliği için her türlü fedakârlığı üstlendik' dedi.

Alican GÜMÜŞ- Cuma Yunus YAŞATIR/ HATAY, (DHA)-