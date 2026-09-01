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Kazada hayatını kaybedenlerden 1 çocuk annesi Reyhan Verim'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin'e getirildi. Toroslar ilçesinde bulunan Akbelen Şehir Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Verim'in yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Verim, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

KKTC Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

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