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Hüseyin Özdemir'in gemiye birlikte bindiği eşi Şerif Özdemir'in ise kayıp olarak arandığı bildirildi. (DHA)

Kazada hayatını kaybedenlerden Hüseyin Özdemir'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin'e getirildi, buradan da kara yoluyla Silifke ilçesinin Nuru Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki cenazeye Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Özdemir'in yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KKTC Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

Atike CEYLAN KAÇAR-Mehmet OKUR/SİLİFKE, (Mersin), (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında yaşamını yitiren Hüseyin Özdemir, Mersin'in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in eşi Şerif Özdemir ise kayıp olarak aranıyor.

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