ANKARA, (DHA)-ANKARA'da Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında bir çocuğun üzerindeki formanın rakip taraftarın baskısıyla çıkarılmasına ilişkin 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara'da dün akşam Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada; Gençlerbirliği taraftarı, babası ile maça gelen bir çocuğun tribünde Fenerbahçe forması giymesine tepki gösterdi. Tepkiler sonrası çocuğun üzerindeki forma çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğa tribünde tepki gösterilmesine ilişkin görüntüler üzerine, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' ile 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı hürriyeti tahdit suçu'ndan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A., polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)