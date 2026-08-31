İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, 33 yaşındaki savunmacı Diego Carlos'a İtalyan ekibi Parma ile transfer görüşmesi gerçekleştirmesi için izin verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:'Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir.

Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.'