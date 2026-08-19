Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- FATİH'te, komşu iki esnaf arasında çıkan tartışmanın ardından yaşanan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekiler, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kavga sırasında taraflardan biri, pompalı tüfekle ateş açarak iki kişiyi yaraladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleri çağırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, sokak girişlerini şeritle kapattı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)