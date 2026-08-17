İSTANBUL, (DHA)- FATİH Belediyesi 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yılında kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgi verdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada ilçede riskli yapıların yenilenmesinden ada bazlı projelere, uzlaşma ofislerinden devlet desteklerine kadar kapsamlı bir kentsel dönüşüm seferberliği yürütüldüğü kaydedildi.

Fatih Belediyesi, olası depreme karşı yapı stokunun yenilenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Belediye, parsel ölçeğinden ada ve bölge bazlı projelere uzanan çalışmalarla riskli yapı stokunu azaltmayı ve vatandaşları daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturmayı hedefliyor.

BİN 114 RİSKLİ BİNA YIKILDI

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Parsel ölçeğinde dönüşüm kapsamında I-42 ve I-43 Plan Notları çerçevesinde bugüne kadar 2 bin 37 riskli yapı tespit başvurusu alındı. Yapılan incelemelerde 1.961 bina riskli bulunurken, bu yapılardaki 15 bin 305 konut ve 5 bin 388 iş yeri olmak üzere toplam 20 bin 693 bağımsız bölümün dönüşüm süreci başlatıldı.

Bugüne kadar 1.114 riskli binanın yıkımı gerçekleştirilirken, yeni yapıların inşa edilebilmesi için 911 yapı ruhsatı verildi. Dönüşüm çalışmaları sonucunda 4 bin 330 konut ve 1.885 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 215 bağımsız bölüm üretildi, yaklaşık 24 bin 850 kişi güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuştu.

Fatih'te tekil yapıların yanı sıra ada ve bölge bazlı dönüşüm modelleri de uygulanıyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirlenen 9 farklı bölgede teknik, sosyal ve mekânsal kriterler dikkate alınarak proje geliştirme çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalarla yalnızca yapıların yenilenmesi değil, Fatih'in tarihî kimliği ve mahalle dokusu korunarak daha güvenli ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Kentsel dönüşüm seferberliğinin sahadaki örneklerinden Atılgan Sitesi'nde 11 blok ve 176 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştiriliyor. Hak sahipleriyle tam uzlaşma sağlanmasının ardından eski yapıların yıkıldığı alanda TOKİ tarafından yeni yapıların inşa süreci sürdürülüyor. Atılgan Sitesi'nin de aralarında bulunduğu proje alanlarında yaklaşık 3 bin 500 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

Dönüşümü hızlandırmak amacıyla yürütülen 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında Fatih'te 218 bina için destek başvurusu alınırken, toplam 1.828 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Kentsel Dönüşüm Ofislerinde ise vatandaşlara riskli yapı tespitinden devlet desteklerine, teknik işlemlerden başvuru süreçlerine kadar bilgi ve rehberlik hizmeti veriliyor. Ada bazlı dönüşüm çalışmalarındaki uzlaşma süreçleri için 2076 Ada 3. Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi de hizmet veriyor.'

'HER RAKAMIN ARKASINDA BİR İNSAN, BİR AİLE, BİR HAYAT VAR'

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde kentsel dönüşümün merkezinde insan ve can güvenliğinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

'17 Ağustos'un üzerinden 27 yıl geçti ancak İstanbul'un deprem gerçeği değişmedi. Biz Fatih'te dönüşüme yalnızca eski bir binayı yıkıp yerine yenisini yapmak olarak bakmıyoruz. Meselemiz insanımızdır, can güvenliğidir, ailelerimizin huzur içinde yaşayacağı güvenli bir gelecek inşa etmektir.'

Bugüne kadar 1.114 riskli binanın yıkımının gerçekleştirildiğini ve 6 bin 215 bağımsız bölümün üretildiğini belirten Turan, şöyle devam etti:

'Yaklaşık 24 bin 850 hemşehrimizi güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturduk. Bizim açımızdan bu rakamların her birinin arkasında bir insan, bir aile, bir hayat var. Fatih'te insanımızı mahallesinden, komşusundan ve alıştığı hayatından koparmadan; tarihî kimliğimizi ve mahalle kültürümüzü koruyarak yerinde dönüşümü esas alıyoruz.'

Deprem riskini azaltmanın yolunun afet gerçekleşmeden harekete geçmekten geçtiğini belirten Turan, 'Dönüştürdüğümüz her riskli yapı, güvence altına aldığımız hayatlar demek. 17 Ağustos'ta kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, aynı acıların tekrar yaşanmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.