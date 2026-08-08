Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, Kartepe Motocross Park'ta başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, GP genel klasman yarışlarının startını verdi. 7 kategoride yaklaşık 40 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 9 Ağustos Pazar günü yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Kulübü iş birliğinde düzenlenen şampiyonanın ikinci ayağı, Kartepe Motocross Park'ta gerçekleştiriliyor. Organizasyonda sporcular, 650 metre uzunluğundaki zorlu ekstrem parkurda doğa koşulları ve yapay engelleri aşarak dereceye girmek için mücadele ediyor.

Yarışların startını veren başkan Tahir Büyükakın, sporculara kazasız ve başarılı bir yarış diledi. Büyükakın, daha sonra yarışları bir süre takip etti. GP genel klasman yarışını İznik Motosiklet Spor Kulübü sporcusu Mehmet Emin Musaoğlu kazandı.

Kadın, genç, usta, veteran, hobi, prestij genel klasman ve GP genel klasman olmak üzere 7 kategoride düzenlenen yarışlarda yaklaşık 40 sporcu mücadele ediyor. Son 3 yılın Türkiye şampiyonu Kağıtspor sporcusu Mustafa Resul Kurtuluş da prestij genel klasman kategorisinde yarışıyor.

Şampiyonanın final yarışları 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödül ve kupaları düzenlenecek törenle verilecek.(DHA)