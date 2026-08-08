Ayşe GÜREL-Mehmet ALA/İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte Esenyurt'ta gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Büyükçekmece Adliyesi'nde açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, 'Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, provokasyona gelinmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi noktasında, onun dışında da devletimizin bütün birimlerine 'Terörsüz Türkiye' sürecine vermiş oldukları desteklerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum' dedi.

'EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNAMIZLA HEMŞEHRİLERİMİZE DAHA İYİ HİZMET VERECEĞİZ'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Değerli basın, Sayın Adalet Bakanımızla, İstanbul Valimizle, kaymakamlarımızla, başsavcılarımızla beraber İstanbul'un önemli ilçelerinden Esenyurt ilçemizde kaymakamlığımızı ziyaret ettik. İlçe kaymakamımızdan ilçemizin emniyet ve asayişi başta olmak üzere kamu hizmetleri ve kamu yatırımlarıyla ilgili konularda detaylı bilgiler aldık. Çünkü Esenyurt, 1 milyonu aşan nüfusuyla hem İstanbul ilimizin hem de ülkemizin en büyük ilçelerinden birisi. Kamu yatırımları açısından da önemli ilçelerimizden birisi. Bunun yanında savunma sanayimizin önde gelen firmalarından Baykar, yine Mercedes-Benz'in otobüs fabrikası ilçemizde bulunuyor. Bu hâliyle ilimizin, yani ihracatımızın yüzde 7'sini tek başına Esenyurt ilçemiz karşılıyor. Bugünkü ziyaretimiz; ilçemizin emniyetini, asayişini, burada İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak beraberce yürütmüş olduğumuz hizmetleri gözden geçirmek, koordinasyonu sağlamak ve emniyet-asayiş yönünden koordinasyonu daha da kuvvetlendirmekti. Bundan dolayı bugünkü programımıza iştirak eden, bize destek veren Sayın Adalet Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bunların neticesinde, Esenyurt ilçemizde hükümet konağımız yok. Kaymakamlığımız şu anda ilçe belediyesine ait olan çok katlı bir binada hizmet veriyor. Dolayısıyla 2027 yılında ilçemize, Esenyurt ilçemize bir hükümet konağı kazandıracağız. 16 bin metrekarelik bir alan üzerinde ilçemizin bütün birimlerinin içerisinde yer aldığı bir hizmet binası yapacağız. Ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü binamız da yok. Bu konuda belediyemiz yer tahsisini yaptı, son aşamaya getirdi. İnşallah önümüzdeki günlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını da Esenyurt ilçemize kazandırmış olacağız. Bununla ilgili ödeneğimiz şu anda hazır. İlerleyen günlerde ihalesine çıkıp bu emniyet müdürlüğü binamızla hemşerilerimize emniyet ve asayiş yönünden daha güzel bir hizmet vermiş olacağız. Yine bunun ardından, emniyet ve asayişi daha da kuvvetlendirmek, ilçemizin huzurunu artırmak için 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Her 100 bin vatandaşımıza bir polis merkezi planlıyoruz. Bu hizmetimiz de önümüzdeki günlerde inşallah hayata geçmiş olacak' dedi.

'PERSONEL SAYIMIZI YÜZDE 40 ARTIRDIK'

Çiftçi, 'Bunların dışında, Özel Harekat Başkanlığımıza ait bir müdürlüğümüz, Özel Harekat Müdürlüğümüz ve Çevik Kuvvetimiz, yine Esenyurt ilçesi içerisinde konuşlandırılacak. Bu da ilçemizin emniyetine ve asayişine bu manada katkıda bulunacak. Bu sene Esenyurt ilçemizde araç sayımızı 2023 yılına göre yüzde 96 artırmış olduk. Bu, sahadaki görünürlüğümüzü ve hizmetlerimizi daha da etkili hale getirecek. Personel sayımızı yine 2023 yılına göre yüzde 40 artırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla artırdık personel sayımızı. Bunlarla beraber, bu hizmetlerin neticesinde hem araç sayısını hem de personel sayısını artırmamız neticesinde yaklaşık 7 bin 500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Bu, somut olarak sahaya yansımış halini gösteriyor. Yine bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dâhilinde yaklaşık 800 kilogram uyuşturucuyu, personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız. NARVAS uygulamamız var. İçişleri Bakanlığımız 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe koydu. Bu uygulamamızın neticesinde de bir analiz sistemi olarak narkotikle ilgili bize gelen ihbarların yüzde 23 oranında arttığını görüyoruz. Bu da vatandaşımızın uyuşturucuyla mücadelede bize vermiş olduğu desteğin somut bir göstergesi. Burada değineceğim son konu, Esenyurt'la ilgili olarak sahipsiz sokak hayvanları. Biliyorsunuz, Türkiye'de bütün illerimizde bununla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Şu an itibarıyla tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96 buçuğunu toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahipsiz sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Barınakta veya doğal yaşam alanında sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmeleri, kısırlaştırılmaları ve sahiplendirilmeleri yerine getiriliyor. Esenyurt ilçemizle ilgili söyleyeceklerim bugün bunlardan ibaret' diye konuştu.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK SÜRECİN AKAMETE UĞRAMAMASI İÇİN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİYORUZ'

Çiftçi, 'Bir de Türkiye gündemiyle ilgili olarak, malumlarınız, Terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Adalet Komisyonu'nda görüşüldü, Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de görüşülecek ve bu konu kanun olarak Meclisimizden de geçmiş olacak. Tabii bu sürecin bugüne gelmesinde en büyük pay Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. Muhterem Cumhurbaşkanımız baştan beri bir irade ortaya koydu, devlet politikası haline getirdi ve bunun neticesinde de süreç sağlıklı bir şekilde bugünlere geldi. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı, bilge devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli de 'Terörsüz Türkiye' konusunda gövdesini taşın altına koydu ve çok güçlü bir destek verdi. Üçüncü bir teşekkürü de Sayın Meclis Başkanımıza etmek istiyorum. O da bugüne kadar sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi, bugünlere gelmesi noktasında çok yapıcı bir rol üstlendi ve bugünleri görmüş olduk. Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, provokasyona gelinmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi noktasında, onun dışında da devletimizin bütün birimlerine 'Terörsüz Türkiye' sürecine vermiş oldukları desteklerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugünkü adliye ziyaretinde de bizi misafir eden, ev sahipliği yapan Sayın Adalet Bakanımıza, buradaki hâkimlerimize, savcılarımıza ve başsavcılarımıza teşekkür ediyorum' dedi. (DHA)