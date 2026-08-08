Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, 26 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, Norveç'in Lillestrom SK takımında forma giyen orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, profesyonel futbolcu Markus Karlsbakk'ın transferi konusunda Lillestrom SK ve oyuncu ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Markus Karlsbakk'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi. (DHA)