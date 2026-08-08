Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR'un dünyaca ünlü transferi Mohamed Salah, kulübün tanıtım filmi çekimleri için Araklı ilçesini ziyaret etti. Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, sohbet sırasında Salah'a, 'Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak. İlçemiz o yıllarda yaşanabilir olacak ve küresel ısınmadan en az etkilenecek yer olacak. Dolayısıyla size burada güzel bir arazi verelim' teklifinde bulundu. Salah'ın teklife gülümsediği anlar, sanal medyada ilgi gördü.

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, Araklı ilçesinin Marzuba Mahallesi'nde kulübün tanıtım filmi çekimlerine katıldı. Çekimler sırasında Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, yıldız futbolcuyla bir araya geldi. Başkan Çebi, Salah ile sohbeti sırasında küresel iklim değişikliğine dikkat çekerek, kendisine ileride Araklı ilçesinde yaşaması için arazi teklifinde bulundu.

'SİZE BURADAN GÜZEL BİR ARAZİ VERELİM'

Başkan Çebi, Mısır'da ilerleyen yıllarda sıcaklıkların yaşamı zorlaştırabileceğini belirterek, 'Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak. İlçemiz o yıllarda yaşanabilir olacak ve küresel ısınmadan en az etkilenecek yer olacak. Dolayısıyla size burada güzel bir arazi verelim. Çocuklarınıza ve torunlarınıza gelecekte su sorunu olmayan, küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya teklif ediyorum' dedi. Mohamed Salah ise Başkan Çebi'nin bu teklifi karşısında gülümsedi. Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

SÜRMENE'DE BIÇAK SETİ VE KAMA HEDİYE EDİLDİ

Öte yandan Mohamed Salah, Araklı ziyaretinin ardından Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu'nu da ziyaret etti. Ziyarette Salah'a, ilçenin dünyaca ünlü coğrafi işaret tescilli el yapımı bıçak kültürünü yansıtan bıçak seti ile üzerinde 'Mohamed Salah' yazılı el yapımı kama hediye edildi. Salah'a ayrıca yöresel mısır ekmeği de verildi. (DHA)