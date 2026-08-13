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Öte yandan göçmen kaçakçılığı organizatörü B.N.'ye 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 24 bin 258 lira idari para cezası uygulandı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi. (DHA)

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.N. yönetimindeki hafif ticari aracı kırsaldaki Demirtaş Mahallesi, Meriç yol ayrımı mevkisinde durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatör şüphelisi B.N. gözaltına alındı.

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 12 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü ve organizatör şüphelisi B.N. gözaltına alındı.

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