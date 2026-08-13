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- Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri Fehmi ile görüşmesinden detay görüntüler.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na eş başkanlık etmek üzere gittiği Mısır'ın El Alameyn kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile bir araya geldi.

MISIR, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın El Alameyn kentinde Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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