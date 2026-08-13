İSTANBUL, (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Kalkınma Yolu Projesi kapsamındaki demir yolu projelerinin iki ay içinde netleşmesinin ve ardından yapım aşamasına geçilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sanal medya hesabından Kalkınma Yolu Projesi'nin uygulama sürecine ilişkin açıklamada bulunuldu. Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen ilk uygulama toplantısında proje kesimleri, finansman mekanizması ile hukuki ve kurumsal uygulama yapısına ilişkin teknik çerçevenin ele alındığı bildirildi.

Toplantı sonunda 'Birinci Uygulama Toplantısı Tutanağı'nın imzalandığı belirtilen açıklamada, projenin 'İki Ülke, Tek Koridor' anlayışıyla hayata geçirilmesine yönelik teknik, mali ve hukuki çalışmaların sürdürülmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, demir yolu projelerinin iki ay içinde netleşmesi ve yapım aşamasına geçilmesiyle uygulama sürecinin hızlanacağı kaydedildi.