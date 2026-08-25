Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)-MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde SMA Tip 2 hastalığıyla mücadele eden Feyyaz Alperen Cantekin'in (10) tedavisi için yürütülen kampanyada yüzde 82'ye ulaşıldı. Tedavisi için 21 kiloyu geçmemesi gereken Feyyaz Alperen'in zamanla yarıştığını belirten annesi Özge Cantekin, destek çağrısında bulundu. Bornova'daki üç mahalle muhtarı da Feyyaz Alperen için Manisa'dan İzmir'e uzanan bir dayanışma köprüsü kurdu.

Turgutlu'da inşaat işleriyle uğraşan Mustafa Cantekin (41) ile ev kadını Özge Cantekin'in 3 çocuğundan ortancası olan Feyyaz Alperen Cantekin'e, 15 Şubat 2016'da dünyaya geldikten 17 ay sonra SMA Tip 2 teşhisi konuldu. 2019 yılından bu yana tedavi gören Feyyaz Alperen, hastalığı nedeniyle hiç okula gidemedi, yürüyemedi ve yaşıtları gibi oyun oynayamadı. Ailesi, Feyyaz Alperen'in tedavisine ulaşabilmesi için valilik onaylı olarak yaklaşık 2,5 yıldır kampanya yürütüyor. Oğlunun hastalığına ilişkin süreci anlatan anne Özge Cantekin, 'Bu hastalığın tedavisine yönelik ilaçlar yoktu. Daha sonra Türkiye'de uygulanan ilk ilaç çıktı. 2019 yılında onaylandı ve biz de onu kullanmaya başladık. 2023 yılında Zolgensma yurt dışında uygulanan bu tedavinin, bizim için uygun olabileceği söylendi. 2024 yılında kampanyaya başladık' dedi.

'YETERİ MİKTARI TOPLAYAMADIK'

Oğlu Feyyaz Alperen'in şu anda 18 kilo olduğunu ve tedaviye ulaşması için zamanla yarıştıklarını söyleyen Cantekin, 'Feyyaz Alperen'in 21 kiloyu geçmemesi gerekiyor. Hastalık ilerledikçe solunumunu ve çene kaslarını etkiliyor. İleride kaslarını daha fazla kullanamayacak ve trakeostomi açılması gerekebilir. Bu yüzden acele ediyoruz. Maalesef 2,5 yıldır mücadele etmemize rağmen yeterli miktarı toplayamadık. Alperen'in bir an önce bu tedaviye kavuşması gerekiyor. Hastalığı her geçen gün ilerliyor. Kilo almaması lazım. Şu an kilo alacak diye açıkçası aç yatıp, kalkıyor. Her istediğini veremiyorum' diye konuştu.

ÇİĞNEME VE YUTMADA SIKINTI YAŞIYOR

Türkiye'de kullandıkları başka bir ilacın hastalığın ilerlemesini durdurduğunu ancak Feyyaz Alperen'in fizik tedavi sürecinin de giderek zorlaştığını belirten Cantekin, 'Fizik tedaviye çok fazla devam edemiyoruz. Ayaklarını oynatırken canı daha fazla yanıyor. Vitaminlerle de kendisini destekliyorum. Ancak yemek yerken, çiğnemede ve yutmada biraz sıkıntı yaşıyor' dedi.

TEDAVİ MALİYETİ 2 MİLYON DOLAR

Oğlu Feyyaz Alperen'in tedavisi için yürütülen kampanyanın yüzde 82'sinin tamamlandığına dikkati çeken Cantekin, 'Yüzde 18'lik kısmı kaldı. Onu da bir an önce tamamlamak istiyoruz. Alperen'in hastalığı daha fazla ilerlemeden tedaviye ulaşmasını istiyoruz. Tedavi maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar. Hayırseverlerden destek bekliyor. Sanal medya da 'SMA feyyazalperen' sayfasından da destek olabilirler' diye konuştu.

MANİSA'DAN İZMİR'E UZANAN BİR DAYANIŞMA

Feyyaz Alperen'in kampanyasına İzmir'in Bornova ilçesindeki 3 mahalle muhtarı da destek verdi. Bornova Gaziosmanpaşa Mahalle Muhtarı Bekir Türkoğlu, 'Manisa Turgutlu'da yaşayan sevgili evladımız Feyyaz Alperen Cantekin'in SMA Tip 2 hastalığıyla verdiği mücadeleye destek olmak için siz duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bu anlamlı mücadelede, Egemenlik Mahalle Muhtarı Şerif Ali Altıparmak ve Eğridere Mahalle Muhtarı Turgut Karabaş ile birlikte, Manisa'dan İzmir'e uzanan bir dayanışma köprüsü kurmak ve Feyyaz Alperen'in tedavisine katkı sağlamak için el ele verdik. Bir çocuğun hayata tutunması için atacağımız her adım, onun ve ailesinin umudunu büyütecek. Gelin, Feyyaz Alperen'i bu zorlu mücadelesinde yalnız bırakmayalım. Manisa'dan İzmir'e uzanan bu iyilik köprüsünü birlikte güçlendirelim, el ele vererek kardeşimizi hayata bağlayalım' dedi. (DHA)