Aybala MELEK-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,(DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin son 25 yılına olduğu gibi, geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk, büyük işler başardık, ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'AK Parti'nin 25'inci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Buradaki konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ileten Erdoğan, 'Bugün, çok özel, çok tarihi bir gün. Bugün, 25'inci yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK Kadrolar olarak, çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bugünleri gösteren, bu güzelliği bizlere yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd-ü senalar ediyorum. 25'inci yaş günümüz, 25'inci doğum günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25'inci kuruluş yıldönümü; ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı-uğurlu olsun. Öncelikle 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti çatısı altında farklı kademelerde görev yapan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çeyrek asırdır bu harekete gönlünü veren, bu hareket için yüreğini ortaya koyan; kurucularımızdan yöneticilerimize, bakanlarımızdan milletvekillerimize, il, ilçe belde başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimizden mahalle-köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimizden ve üyelerimize kadar, yol ve dava arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Kurulduğu ilk günden itibaren bu hareketi samimiyetle bağrına basan hanım kardeşlerimize, AK Parti Kadın Kolları'nın tüm mensuplarına bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. 25 yıldır heyecanlarıyla partimize renk katan, dinamizm katan gençlerimize; AK Parti'nin, alnı ak, yüreği ak, bahtı ak gençlerine teşekkür ediyorum. Sandık her kurulduğunda, sabahın erken saatlerinden itibaren bir bayram havasında sandıkları şenlendiren seçmenlerimize aynı şekilde gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar belki oyunu alamadığımız ama tercihlerine daima saygıyla yaklaştığımız vatandaşlarımıza ise demokrasimize yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı bünyesinde Türkiye'nin bekası, milletimizin istikbali uğrunda birlikte yol yürüdüğümüz ittifak ortaklarımıza, dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Çok özel hazırlanmış, çiçek göndererek 25'inci yaşımızı kutlayan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle telefon etmek veya mesaj atmak suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partimizin genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. 25 yıl içinde pek çok kardeşimizi fani dünyadan ebedi aleme uğurladık. Dava ve yol arkadaşlarımızdan ahirete irtihal etmiş olanlara, bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim cümlesinin ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMLARINI KAZANDIRDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bundan 25 sene önce milletin umudu olarak doğduğunu kaydederek, 'Bu partiyi millet kurdu, sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla yola revan olduk. 'Sorunlar çözümsüz değildir' dedik. 'Çözümler imkansız değildir' dedik. 'Buradan bir çıkış yolu var' dedik, 'bizim reçetemiz, bizim çözüm önerilerimiz, bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var' dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye 'Karanlığa kapalı, aydınlığa açık' dedik. 'Yeter, söz de karar da milletindir' dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra, 3 Kasım 2002'de seçime girdik, milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? 'Yapamazlar' dediler. Yaptık, hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. AK Parti olarak; siyasetteki temsil açığına, millet iradesiyle, istikrar açığına, güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına, eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına, yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına, Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de topladığımız kaynakları da yine milletimiz için ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık' diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ SÖZÜ GÜÇLÜ, GÜCÜ TESİRLİ BİR ÜLKE KONUMUNA GETİRDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 yıllık icraat karnelerini paylaşarak, şunları söyledi:

'Eğitime 37 trilyon lira, sağlığa 14 trilyon lira, gençlik ve spora 5 trilyon lira, sosyal yardımlara 12 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, içişlerine 3 trilyon lira, AFAD bünyesinde olmak üzere, toplam 5 trilyon lira harcama yaptık. Çalışma ve sosyal güvenliğe 7 trilyon lira, ulaştırmaya 15 trilyon lira, çevre ve şehirciliğe 19 trilyon lira, kültür ve turizme 11 trilyon lira, tarım ve ormana 7 trilyon lira, enerjiye 8 trilyon lira, savunma sanayiine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullandık. Teşviklerimizle 19 trilyon liralık 129 bin yatırıma ve 4 milyon 128 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan, 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 21'inci büyük ekonomisi olan Türkiye, 2025 yılı itibarıyla dünyada 16'ncı, Avrupa'da 6'ncı sıraya yükseldi. Dışişlerimiz, Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada 'Sözü güçlü, gücü tesirli' bir ülke konumuna getirdik.'

'DÜNYANIN 185 ÜLKESİNDE TÜRK SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ KULLANILIYOR'

Savunma sanayinde destan yazdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

'Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi; kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapar hale getirdik. Yıllık 10 milyar doları aşan ihracat rakamıyla bugün dünyanın 185 ülkesinde Türk savunma sanayi ürünleri kullanılıyor. Ulaştırma alanında Türkiye'ye çağ atlattık. Tam 24 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptık. Otoyol uzunluğumuzu iki kat artırdık. İki kıtayı Marmaray ve Avrasya Tüneli ile yer altından; Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yer üstünden birbirine bağladık. 26 olan havalimanı sayımız 58'e çıktı. Yapımı devam edenler hizmete girdiğinde, bu sayı 60 olacak. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla tanıştırmak bizlere nasip oldu. Sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. 2028'e 27 şehrimizi hızlı tren ağıyla birbirine bağlayacağız. 2053 yılında, 48 saatte tüm Türkiye hızlı trenle gezilebilecek. Eğitimde, nicelik ve nitelik olarak Türkiye'nin standartlarını yükselttik. 422 bin yeni derslik inşa ettik; toplam 836 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik; üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğini kaldıracağız dedik; kaldırdık. Harçları kaldıracağız, ders kitaplarını ücretsiz dağıtacağız dedik; sözümüzü tuttuk. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 983 bine yükselttik. Sağlıkta, vatandaşlarımızı birinci sınıf sağlık hizmetleriyle tanıştırdık. Sayısı 27'ye çıkan şehir hastanelerimizle bu alanda adeta devrim yaptık.'

'MİLLETE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Millet Bahçeleri ile şehirlerin çehresini değiştirdiklerini aktaran Erdoğan, '323 millet bahçemizi hizmete açtık; 239 tanesinin yapımı devam ediyor. TOKİ'yle 1 milyon 766 bin konut ürettik, 369 bin konutun inşası sürüyor. 6 Şubat Asrın Felaketinde 455 bin konutu ve iş yerini, 3 yıl gibi rekor bir sürede depremzedelerimize teslim ettik. Deprem turistleri istismar peşinde, fırsatçılık peşinde koşarken; biz depremin yaralarını sarmak için tam 91,5 milyar dolarlık kaynak kullandık. 500 bin sosyal konut projemizle çok önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Eskiden terörün kol gezdiği Gabar'da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz sayesinde milyonlarca evde kendi doğal gazımız kullanılıyor. Artık başkalarının ürettiği araçlara gıptayla bakmıyor; Türkiye'nin otomobili Togg'u yollarda gördükçe hepimiz gurur duyuyoruz. Hak ve özgürlükler alanında sessiz bir devrime imza attık. OHAL'i kaldıracağız dedik; kaldırdık. Farklı dil ve lehçelerde yayınları serbestleştireceğiz dedik; TRT Kürdi'yi kurduk, özel yayınları serbest bıraktık. Gençlerin siyasette önünü açacağız dedik; seçilme yaşını 30'dan önce 25'e, sonra 18'e indirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözüme kavuşturduk. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik; Fatih'in emaneti Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifini yeniden ibadete biz açtık. Daha burada tek tek sayamayacağımız nice reformu, hizmeti, eseri, yeniliği ülkemize kazandırdık. Partimizin programlarında ve seçim beyannamelerinde millete ne taahhüt ettiysek, bunları yüzde 90 oranında gerçekleştirdik. Gelecek 25 yılı da planladık. Gelecek 50 yılı da planladık. Bugün paylaştığımız '25'inci yıl vizyon belgemizin' rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz' dedi.

'25 YIL BOYUNCA HER SABAH YENİDEN BAŞLADIK'

Erdoğan, bu 25 yıl boyunca dikensiz bir gül bahçesinde yürümediklerini, yollarından çevirmek için her yolun denendiğini dile getirerek, 'Darbe senaryoları yazdılar. Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Danıştay'da, Gezi'de, terör eylemleriyle provokasyonlar yaptılar. 17-25 Aralık'ta yargı darbesi yapmaya yeltendiler. 15 Temmuz'da haince silahlı darbe girişiminde bulundular. İçerdeki aparatlarıyla, dışardaki ağababalarıyla üzerimize geldiler. Allah'a hamdolsun, hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada, milletin huzurundayız. İlk günkü heyecanımızla buradayız. İlk günkü enerjimizle buradayız. İlk günkü aşkımızla, ilk günkü kararlılığımızla yine Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. Millete verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla buradayız. Milletin emanetine sahip çıkmanın onuruyla buradayız. Türkiye'yi her alanda büyütmenin kıvancıyla buradayız. Size mahcup olmamanın, sizi mahcup etmemenin, sizin umutlarınızı boşa çıkarmamanın bahtiyarlığıyla buradayız. 25 yıl boyunca milletin gönlündeydik; bugün de milletin gönlünde, en müstesna yerdeyiz. Allah'a hamdolsun, çeyrek asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca, her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah, 15 Ağustos sabahı nasılsa, bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi, işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşınacak. Türkiye'nin son 25 yılına olduğu gibi, geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk, büyük işler başardık, ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'BU ÜLKEYİ KARDEŞLİK BÜYÜTECEK'

Türkiye'de 1970'lerden itibaren, sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorununun olduğunu kaydeden Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

'1970'lerden itibaren hiçbir hükümet bunların önünü kesemedi. 1980'de, 1997'de, iki kez darbe yapıldı bu ülkede; FETÖ'ye dokunmadılar, tam tersine önünü açtılar. Biz ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda virüs vücuda yayılmış, bünyeyi adeta felç etmişti. Sabırla yürüdük, akılla yürüdük, dikkatle yürüdük. O meşum gecede, o hain darbe girişiminde, Allah onlara fırsat vermedi. Aynı şekilde terör meselesi, 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. Şimdi yaylalarda rahat geziyoruz. Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. Türkiye'nin gençleri de, birikimi de, morali de, hayalleri de terörle, hain terör eylemleriyle her gün solup gidiyordu. Ne dedik? 'Biz çözeceğiz' dedik. 'Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız' dedik. Elhamdülillah işte onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz ve çözdük. Gazi Meclisimizin desteğiyle, aziz milletimizin hayır duasıyla çözüyoruz. Şehitlerimizin kahramanlığıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla çözüyoruz. 86 milyon olarak el birliği, gönül birliği, hedef birliği yaparak çözüyoruz. Farklı kesimlerin bir araya geldiği Türkiye mutabakatı tesis ederek çözüyoruz. Şunu unutmayacağız; bizim en büyük sermayemiz, kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak, bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz. Bizi var eden, bizi bin yıldır dimdik ayakta tutan, bizi bu coğrafyaya hakim kılan, Müslümanlık'tan gelen kardeşliğimizdir. Bu topraklarda ezan sesi susarsa, bu topraklarda Kur'an'ın sesi kısılırsa, bu topraklarda Müslümanlık, Allah muhafaza zayıflarsa, biliniz ki kardeşliğimiz de zayıflamıştır. Kardeşliğimiz zayıfladığında, ülkemiz de zayıflamıştır. Biz en başından itibaren işte bu duyguyla hareket ediyoruz. Bu ülkeyi, kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi, kardeşlik güçlendirecek. 21'inci Yüzyıl'ı, inşallah kardeşlik 'Türkiye Yüzyılı' yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak, ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak, gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak; bu meseleyi tamamen çözerek, evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.'

'TEKRAR KUCAKLAŞACAĞIZ'

Birilerinin suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalıştığını belirten Erdoğan, 'Milleti korkutup, sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Çünkü işsiz kalacaklar. Terör bittiğinde, istismar edecekleri bataklık da kuruyacak, işte bundan korkuyorlar. Biz, sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte, Türkiye'nin içini karıştıran, o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Terörün bitmesine kim üzülür? Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Bu yaranın, bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür. Siyaseti ve toplumu terör üzerinden yıllardır dizayn etmeye alışanlar üzülür. Varsın üzülsünler. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek, çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak, ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye, işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye Yüzyılı'nın şafağı, işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor, gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor; açın yolları, 'Büyük Türkiye Cumhuriyeti' geliyor. Şimdi Diyarbakır'a, Suriçi'ne Türkiye'nin her şehrinden, dünyadan turist akacak. Şimdi Tunceli'nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokacak, çimen kokacak. Şimdi Cilo dağlarında halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Şanlıurfa'da aynı ezanı birlikte dinleyeceğiz. Dili ne olursa olsun, aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz. 86 milyon olarak hep beraber birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz' diye konuştu.

'GELECEK NESİLLERE BAYRAĞI EMANET EDECEĞİZ'

AK Parti hareketinin gönül hareketi, gönüllere girme hareketi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz, milletimizle doğrudan irtibat kurarak, göz göze, gönül gönüle irtibat kurarak bugünlere geldik. Aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Şimdiye kadar ne yaptığımızı, bundan sonra ne yapacağımızı anlatacağız. Bu hareket, bu dava, sadece bizimle kaim değildir. Bu hareketin, bu davanın dünü vardı; yarını da olacak. Bu, uzun soluklu bir yürüyüştür. Bu, maziden atiye giden kutlu bir yolculuktur. Önemli olan, sen yaşarken bu dava için ne yaptın? Sana bırakılan mirası nereden aldın, nereye taşıdın? Bizim meselemiz işte budur. Bayrağı devraldık, onu zirvedeki burçlara diktik, gelecek nesillere de o bayrağı inşallah emanet edeceğiz; onlar da hakkıyla taşıyacak' dedi.

'TÜRKİYE ESKİ KARANLIK GÜNLERİNE ASLA DÖNMEYECEKTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50 yılı geride bıraktığını belirterek, 'Ortak eserimiz AK Parti, bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse, daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve desteğiyle, inşallah bu ülkeye aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe, bu sevdamız dinmeyecek. Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. En büyük eserim, işte bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz. Karamsar asla değiliz. Bu gençlik, inanıyorum ki, vakti geldiğinde, emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır. İşte onun için Türkiye'nin ufku aydınlıktır. Türkiye, bu gençlik sayesinde, eski karanlık günlerine asla dönmeyecektir. Türkiye, bu gençlik sayesinde, geriye değil, hep daha ileriye gidecektir. 25 yılda, böyle bir gençliği, böyle bir nesli yetiştirme şerefini bize bahşeden Allah'a sonsuz hamd-ü senalar olsun. Türkiye'yi kalan bütün özlemlerine, hayallerine, hedeflerine kavuşturmak için azimle, sabırla, heyecanla yol almaya devam edeceğiz. Bu kadroyu, bu teşkilatı, siz değerli arkadaşlarımı, Türkiye aşkınızdan, Türkiye'ye kazandırdıklarınızdan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye'ye, Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattığınız için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Bu kardeşinize 25 yıl boyunca yoldaşlık ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin, diyorum' ifadelerini kullandı.

Hitapların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi gerçekleştirildi.

ERDOĞAN, ROZETLERİNİ TAKTI

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'a ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'a; Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'ye; Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli'ye AK Parti rozetlerini taktı.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır' sloganıyla düzenlenen 25'inci yıl kutlama programına AK Parti'de görev yapmış ve yapmakta olan partililer ile Başkentliler dahil 100 binden fazla kişi katıldı. Programda 81 il ve 207 üniversiteden gelen gençler de yer aldı. Senfoni orkestrası ve mehteran takımının AK Parti'nin hafızalara kazınan 25 eserini seslendirdiği programda, ışık gösterisi ve 'Prestij Filmi'nin gösterimi yapıldı.

ERDOĞAN'IN SESLENDİRDİĞİ ŞİİRLER KATILIMCILARA DAĞITILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllarda seslendirdiği şiirler taş plak olarak basılarak katılımcılara dağıtılırken, 25'inci yıla özel 25 sayfalık bir gazete hazırlandı. Gazetede, öne çıkan manşetler, projeler ve dönüm noktaları yer aldı. Programda ayrıca, Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca hafızalarda yer eden sözleri, fotoğrafları ve görüntüleri de yayımlandı.

1 Ocak 2003 tarihinden günümüze kadar, AK Parti'nin yaptığı icraatleri gün gün anlatan almanak da hazırlandı. Katılımcılara ayrıca hatıra amaçlı dağıtılmak üzere özel bir madalyon tasarlandı. Madalyonun üzerinde mega projelere yer verildi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN TEBRİK ÇİÇEĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa, özel olarak hazırlanan tebrik çiçeğini gönderdi.

Türk Bayrağı motifi ve 25'inci yıl vurgusuyla hazırlanan özel çiçekle AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlandı. (DHA)