Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu için geri sayım sürerken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sanal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosu büyük ilgi gördü.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenecek Güneydoğu etabı için hazırlıklar sürerken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, hazırlanan videoyu sanal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Şanlıurfa'nın geleneklerinden olan sıra gecesi ekibi yöresel türküler seslendirirken, bir insansı robotun çiğ köfte yoğurduğu anlar izleyenlerin beğenisini topladı. Selçuk Bayraktar'ın 'Şanlıurfa biz geliyoruz. Sazlı, sözlü, coşkulu. Son 10 gün' mesajıyla paylaştığı tanıtım videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Renkli görüntülere sahne olan klipte, Şanlıurfa'nın sıra gecelerinin önemli türkülerinden olan 'Urfalıyam Ezelden', TEKNOFEST için özel olarak uyarlandı.

TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. (DHA)